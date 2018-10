Smarrito ad Acireale un pappagallo parrocchetto, la proprietaria: "Offro ricompensa"

Ha un anno, le piume blu cielo e sa pronunciare il suo nome. Si chiama Gino il piccolo pappagallo parrocchetto scappato via, forse per paura, da un appartamento di Acireale, nella zona di via Pietro Mascagni e via Salvatore Vigo. La sua proprietaria, Valeria Fortuna, si è rivolta alla redazione di Gds.it, all'indirizzo redazioneweb@gds.it, per tentare di ritrovarlo e offre una ricompensa a chi riuscisse a riportarlo a casa.

I pappagalli, si sa, riescono a instaurare un rapporto fortissimo con i loro proprietari e adesso il piccolo potrebbe essere davvero spaventato a causa della lontananza da casa. "Due giorni fa ho perso il mio pappagallino di nome Gino - scrive Valeria - è un parrocchetto dal collare di un anno azzurro, molto affettuoso e tanto chiaccherone, sono molto legata a lui e sto facendo di tutto per ritrovarlo, volantinaggio, porta per porta".

E poi la disperata e sincera richiesta d'aiuto ai lettori: "Insieme a lui è come se avessi perso parte della mia famiglia. Purtroppo si sarà spaventato per qualche rumore, la zanzariera è caduta ed è volato via. Non si era mai allontanato, sarà spaventato e si sentirà solo. Ci manca tantissimo".

Per segnalare l'eventuale ritrovamento contattare l'indirizzo mail valeria.fortuna23@live.it.

© Riproduzione riservata