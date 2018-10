Catania, 81enne percorre la tangenziale contromano: bloccato dalla polizia

Evitata una tragedia la scorsa notte a Catania. Un uomo, 81enne, ha percorso a bordo della sua Fiat Punto bianca, la tangenziale di Catania, in senso opposto a quello di marcia. A mettere fine all'incauto gesto, gli agenti della polizia stradale che, in servizio di vigilanza ordinaria, hanno notato la vettura.

I poliziotti, muniti di segnali luminosi e di torce elettriche , si sono posti al centro della carreggiata, costringendo, alla fine, l'anziano a fermarsi. L'uomo non ha fornito alcuna spiegazione, anzi ha minimizzato l’accaduto e ha chiesto di esser lasciato andare per far rientro nella propria abitazione.

Agli agenti l'uomo è apparso in evidente stato confusionale ed è risultato negativo al test alcolemico. Accertato che l'81enne non godesse di perfetta salute, gli agenti hanno allertato alcuni suoi familiari ai quali sono stati affidati sia la vettura, sottoposta a fermo amministrativo, sia il congiunto.

