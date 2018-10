Zafferana Etnea, presentata la nuova stagione della squadra di pallavolo

E stata presentata ufficialmente, nella Sala Consiliare del Municipio, la stagione sportiva 2018/2019 dell'A.S.D. Pallavolo Zafferana. Il sodalizio presieduto da Danilo Lizzio si appresta a vivere un'altra stagione impegnativa in occasione del debutto nel Campionato Regionale di serie C femminile, categoria conquistata la scorsa stagione dopo lo splendido terzo posto agguantato dalla compagine etnea guidata in panchina da Claudio Castorina.

“Abbiamo raggiunto la serie C così come avevamo programmato ha detto il presidente Lizzio- ma l'inserimento nel girone della Sicilia Occidentale ci penalizza abbastanza, sia economicamente che dal punto di vista logistico. Il nostro obiettivo è quello di mantenere la categoria per poi programmare la stagione successiva con maggiore tranquillità".

Per affrontare adeguatamente la stagione, la dirigenza ha anche inserito importanti tasselli che rafforzano l'organico; la guida tecnica è stata affidata all'esperto Giovanni Cardillo, profondo conoscitore della categoria. Inoltre è stato richiamato a Zafferana il talento locale Lucia Catania e sono arrivate anche lopposta Sara Rondoni, le palleggiatrici Celeste Allegra e Marina Cozzubbo, i liberi Alice e Sofia Tomasi e le esperte schiacciatrici Clara Sapienza e Chiara Beninato.

La novità di quest'anno è rappresentata dalla presenza di una seconda squadra femminile che parteciperà al campionato provinciale di II Divisione e che sarà guidata da Claudio Castorina, lallenatore storico che ha contribuito all'escalation della prima squadra, dalla II Divisione sino alla serie C in appena tre anni ed al quale è stato anche affidato il coordinamento del settore giovanile. Mister Castorina, insieme con le istruttrici Elena DAmico e Maria Nella Barbera, curerà le squadre giovanili maschili e femminili che parteciperanno ai campionati giovanili Under 12, 13 e 14.

