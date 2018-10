Pallavolo, Messaggerie Catania sfrutta il fattore campo: vittoria contro Cuneo

Seconda vittoria in campionato per la Messaggerie Catania, che nella terza giornata di Serie A2 batte Cuneo per 3-1 (25-18, 25-22, 22-25, 25-21). È il secondo successo casalingo, a riprova della grande spinta data dal pubblico del PalaCatania, fino ad ora fattore decisivo.

Prima dell'inizio di gara un minuto di silenzio in memoria di Sara Anzanello, la sfortunata ex pallavolista della Nazionale italiana morta lo scorso 25 ottobre. Una volta cominciata la sfida, il palazzetto etneo si è trasformato in una vera bolgia capace di trascinare i padroni di casa.

La squadra di Puleo ha saputo affrontare nel migliore dei modi anche il momento di difficoltà vissuto nel terzo parziale, vinto dagli ospiti col punteggio di 25-22. Il tentativo di rimonta però è stato subito domato da una Messaggerie super, determinata a prendersi i tre punti.

«Non siamo partiti benissimo, ma il break di battuta di Porcello ha cambiato tutto - commenta mister Mauro Puleo - Abbiamo avuto momenti buoni e momenti meno

buoni e nel terzo set non siamo riusciti a riprenderli quando avremmo potuto. È stata una partita corale con una bella cornice di pubblico».

I rossazzurri torneranno in campo già giovedì, ospiti della Pool Libertas Cantù, mentre domenica sarà l'attuale capolista Olimpia Bergamo a far visita al PalaCatania. «Giovedì troveremo una squadra che ha fatto due punti in tre partite e che sarà in casa, con il coltello tra i denti - continua Puleo - poi ci toccherà Bergamo. Quello che sappiamo e che dovremo mettere in difficoltà gli avversari con il nostro servizio medio/forte evitando di fare errori e mantenendo un buon cambio palla».

TABELLINO

Elios Messaggerie Catania - BAM Acqua S. Bernardo Cuneo 3-1 (25-18, 25-22, 22-

25, 25-21)

Elios Messaggerie Catania: Finoli 4, Bonacic 14, Porcello 16, Gradi 15,

Corrado 12, Mazza 7, De Costa (L), Pricoco (L), Petrone 0. N.E. Reina, Chillemi.

All. Puleo.

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo: Cortellazzi 2, Galaverna 16, Alborghetti

6, Alexandre De Oliveira 19, Bolla 8, Picco 2, Armando (L), Prandi (L), Menardo 1,

Dutto 3. N.E. Testa, Chiapello, Amouah. All. Barisciani. A

Arbitri: Giorgianni, Guarneri.

