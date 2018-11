Nasconde marijuana nella lavatrice a Catania, arrestato

Nasconde nella lavatrice una busta in cellophane con 120 grammi di marijuana nel quartiere di Piccanello a Catania. È stato arrestato Christian Barbagallo, di 22 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

La polizia ha controllato l'abitazione del giovane pregiudicato. Durante il controllo i cani antidroga della polizia hanno fiutato la presenza di sostanza stupefacente. Così all’interno della lavatrice nella lavanderia, nascosta tra le componenti meccaniche, è stata trovata la busta in cellophane. I cani in un’altra stanza dell’immobile hanno fiutato la presenza altre cinque dosi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e denaro contante.

Barbagallo è stato arrestato e portato nel piazza Lanza di Catania.

