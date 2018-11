Sconfitta in casa per il Catania, il Catanzaro espugna il "Massimino"

Ancora una sconfitta per il Catania, con gli uomini di Sottil che non stanno di certo vivendo il momento migliore dall'inizio dell'anno. Un anno strano, con il caos della serie B, con i ricorsi, con le battaglie nei tribunali che forse hanno lasciato qualche strascico nella mente e nel cuore degli etnei. Ieri gli uomini di Sottil hanno perso in casa per 2-0 contro il Catanzaro, che espugna il "Massimino" dopo qualcosa come 37 anni.

Un gol per tempo che ha permesso ai calabresi del tecnico Auteri di cogliere un successo senza dubbio di prestigio, mentre il Catania dovrà sicuramente riflettere e sapersi rialzare dopo questo ko. Decisive sono state le reti di Kanoute al 14' del primo tempo, mentre Giannone al 75' ha chiuso i conti.

