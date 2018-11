Tentano furto in un pub sfondando la vetrata, due arresti a Catania

Tentano di rubare all'interno di nel pub "La Tosteria" tra via Crociferi e via Gallo a Catania, spaccando la vetrata con una mazza. I carabinieri hanno sorpreso e arrestato un venticinquenne di Noto e un ventunenne di Rosolini accusati di furto aggravato in concorso.

Intorno alle quattro della scorsa notte è arrivata alla centrale operativa del comando provinciale di Piazza Verga una segnalazione di un furto in via Crociferi 85. Due equipaggi in zona, a trenta metri dal luogo del furto, hanno notato il venticinquenne che faceva da palo e proteggeva l'altro mentre sfondava la vetrata.

I ladri sono fuggiti a piedi per le vie circostanti, ma dopo un centinaio di metri sono stati bloccati. Uno dei due si è sbarazzato della mazza di ferro che è stata però recuperata e sequestrata.

© Riproduzione riservata