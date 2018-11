Rapina in un bar di Catania, identificato un 20enne grazie alle telecamere: arrestato

È stato arrestato a Catania per rapina aggravata un giovane 20enne, Orazio Vicino, individuato dai carabinieri grazie ad alcune telecamere di videosorveglianza.

Il 10 maggio scorso, il giovane, giunto a bordo di uno scooter condotto da un complice, armato di pistola e con il volto travisato da passamontagna, entrò in un bar di via Missori 53 e minacciò il titolare facendosi consegnare 2 mila euro in contanti. Dopo la consegna, fuggì a piedi facendo perdere le sue tracce.

Grazie all'analisi delle immagini registrate dalle telecamere attive nel bar, gli investigatori di piazza Dante sono riusciti a rintracciare il catanese: i carabinieri hanno ottenuto un decreto di perquisizione nell’abitazione del presunto ladro e all'interno della cella dove nel frattempo era stato ristretto rinchiuso.

Durante la perquisizione sono stati ritrovati il giubbotto e la tuta utilizzati dal giovane durante la rapina.

