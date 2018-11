Un tratto della strada statale 284 "Occidentale Etnea" è temporaneamente chiuso in località Bronte, in provincia di Catania, in direzione Paternò al km 22,500 a causa di un incidente autonomo.

Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze dell’ordine per prestare soccorso e ripristinare al più presto la normale circolazione.

