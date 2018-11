Paternò, incendio in un appartamento: evacuata una palazzina di 3 piani

Un incendio, ieri sera, poco prima delle 21 in una abitazione di via Abate Meli, ha distrutto a Paternò un appartamento del centro storico. In fiamme un immobile a tre piani.

Il rogo si è sviluppato nella stanza attigua al balcone che si affaccia sulla strada. Nella stanza un uomo stava bruciando qualcosa di imprevisto, quando le fiamme hanno avuto il sopravvento.

Gli inquilini del palazzo hanno avuto modo di notare le fiamme e il fumo uscire dall’abitazione al primo piano e hanno dato immediatamente. Per non rischiare di rimanere bloccati nel condominio gli inquilini sono scappati in tempo così come colui che ha provocato l’incendio.

