Il Catania passa a Matera: Vassallo e Calapai regalano i tre punti

Non si ferma il Catania, che batte il Matera in trasferta per 2-0 nel recupero della terza giornata di serie C. Con questo successo gli etnei salgono a 24 punti. Decisive per la squadra di Sottil le reti di Vassallo, al 39' del primo tempo e di Calapai sul finire della partita. Per il primo gol Vassallo ha preso palla sulla trequarti e ha insaccato con un gran tiro da fuori area.

Al 67' il Matera è rimasto in 10 per il secondo giallo a Sepe, reo di aver atterrato fallosamente Manneh. Marotta ha propiziato alla fine il tap-in del 2-0 del neoentrato Calapai, che spinge in rete un tiro parato al numero 9.

