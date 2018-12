La Rainbow Catania conquista la sesta vittoria consecutiva: battuta la Rescifina Messina

Sesta vittoria consecutiva per il "PalaTracuzzi" che ha battuto la Rescifina Messina per 62-44. Vittoria importante per la squadra catanese che ha raggiunto un ottimo risultato grazie alla prestazione di Francesca Chiarella.

La giocatrice anagnina ha firmato i primi 17 del suo personale già nelle prime due frazioni e, insieme a Giuliana La Manna, ha trascinato le ospiti sul 20-29 a cavallo della pausa lunga.

A fine partita l'allenatore Deborah Bruni ha espresso soddisfazione per il risultato: “Partita vinta con il cuore. Non abbiamo mai mollato, le ragazze sono state aggressive e toste. La squadra era concentrata sull’obiettivo di vincere il confronto ed ognuna di loro ha messo il proprio “mattoncino” per costruire questa vittoria, senza egoismi. Mi spiace per l’infortunio di Ileana Aleo, che ha accusato una distorsione. Speriamo di recuperarla in tempo per la prossima sfida. Sottolineo, inoltre, l’atteggiamento con cui è scesa in campo Valentina Parisi, che ha giocato l’ultimo quarto, e che sta piano piano riprendendo il suo posto in squadra”.

