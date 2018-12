Perde il controllo dell'auto, muore un 52enne a Caltagirone

Incidente mortale nel Calatino, la scorsa notte, dove ha perso la vita un uomo di 52 anni, Gianfranco Conte.

L'uomo ha perso il controllo dell'auto in viale Europa anche se non è chiara la dinamica dell'incidente. Sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del comando compagnia di Caltagirone, intervenuti per effettuare sia i rilievi del caso.

L'auto si è scontrata contro un palo dell'energia elettrica e ha finito la cosa su un tabellone elettronico. Potrebbe essersi trattato di un malore improvviso o di un guasto meccanico.

