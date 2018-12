Banda di teppisti in azione di sera nel centro storico di Adrano

Una banda di baby teppisti in azione da qualche notte a questa parte sta danneggiando le vettura in sosta ad Adrano.

Si tratta di un gruppo composto da quattro-cinque elementi, che a prima vista non dovrebbero essere maggiorenni, che scorrazzano nelle strade del centro storico, infrangendo i vetri delle vetture solo per il gusto di farlo.

Uno degli episodi di danneggiamento messo in atto dalla baby gang è stato ripreso da una delle telecamere di sorveglianza di una abitazione privata collocata all’esterno dell’edificio.

L’episodio teppistico è stato ripreso in via San Pietro. Le immagini adesso sono state messe a disposizione dei carabinieri che hanno avviato una indagine per identificare gli autori del raid e trovare a loro carico riscontri in quelli avvenuti prima di quello di via San Pietro.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE