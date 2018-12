Fuochi d'artificio illegali sequestrati ad Aci Catena, denunciato un 33enne

Un 33enne è stato denunciato per violazione delle norme che disciplinano l'accensione di fuochi artificiali. È accaduto ad Aci Catena, nel catanese, in occasione della festa padronale di Santa Lucia.

Gli agenti della polizia hanno eseguito un controllo nella zona del cimitero, dove l'uomo aveva predisposto l'accensione di circa 200 giochi d'artificio di calibro superiore a quello autorizzato in licenza, per la cui accensione è prevista per legge una distanza di sicurezza dell'area di sparo almeno di 150 metri.

Considerato che la posizione dei fuochi non rispettava la distanza di sicurezza, i poliziotti hanno impedito l'accensione e hanno così denunciato l'indagato.

