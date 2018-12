Discarica di Bronte, il Comune non chiede la fissazione dell’udienza e il Tar archivia il ricorso

Il comune di Bronte non chiede la fissazione dell’udienza e il Tar archivia il ricorso che per l’ente significa restituire 430.130 euro all’assessorato regionale al Territorio e Ambiente, che nel 2007 aveva revocato un finanziamento degli anni Ottanta, per realizzare una discarica.

Sull’argomento i consiglieri della commissione bilancio Antonio Leanza, Valeria Franco, Carlo Castiglione e Rosario Liuzzo, hanno presentato una interrogazione, interessato il segretario comunale Giuseppe Bartorilla e chiesto di "congelare" la liquidazione della parcella di 7 mila euro portata all’incasso dall’avvocato nell’aprile 2018 e vagliata dal Comune, per il pagamento, il 28 novembre scorso, giorno in cui Leanza portava il caso in commissione e in consiglio.

Sempre nel corso della seduta consiliare del 28 novembre, come si legge nel relativo verbale recentemente pubblicato, il sindaco Graziano Calanna si diceva ignaro della questione ma assicurava: "Verificherò se ci sono responsabilità".

