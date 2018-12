Gambiano minaccia i connazionali con una bombola del gas per poi barricarsi in casa: denunciato a Catania

Un uomo originario del Gambia ha minacciato con una bombola del gas alcuni suoi connazionali, per poi barricarsi all’interno del proprio appartamento. Gli agenti di polizia sono intervenuti, la scorsa notte, in via Stella Polare, nel rione San Cristoforo.

A segnalare l'episodio, alcuni coinquilini. Per precauzione, gli agenti hanno evacuato lo stabile e messo in sicurezza gli abitanti; subito dopo il cittadino straniero è stato bloccato e identificato.

Condotto in questura, si è appreso di pregressi attriti e che, lo scorso 13 dicembre, l’uomo aveva minacciate i suoi connazionali con un coltello che è stato poi sequestrato.

Il gambiano è stato denunciato in stato di libertà per minacce aggravate.

