Incidente a Catania, attraversa sulle strisce pedonali e viene travolto da un'auto: muore 71enne

Tragedia a Catania questa mattina. Un uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, intorno alle 8, ma è stato travolto da un'auto. Le ferite riportate gli sono state fatali.

A perdere la vita un 71enne che si trovava in viale Artale Alagona, all'altezza del circolo canottieri "Jonica".

L'uomo è stato trasportato immediatamente da un'ambulanza del 118 al Cannizzaro ma le sue condizioni sono apparse subito gravi.

Il 71enne è arrivato in ospedale già in arrestato cardiaco ed è deceduto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale, per gli opportuni accertamenti.

© Riproduzione riservata