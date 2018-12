Catania, falso medico si presenta in calze a rete e deruba un'anziana

La polizia mette in guardia i cittadini di Catania. Per le vie della città si aggira una donna che si presenta alla porta come una dottoressa che, per conto della farmacia, avrebbe avuto l’incombenza del disbrigo di una pratica relativa alla tessera sanitaria.

L'anziana donna dice di aver avuto l'incarico di svolgere il servizio burocratico a domicilio, grazie al quale avrebbe potuto godere dell’esenzione dei pagamenti dei farmaci, al costo di 50 euro. Nulla di più falso.

La donna, infatti, appena le due vittime si sono distratte, si è impadronita di tutto il denaro. L'ammontare del bottino è stato di ben 920 euro.

La truffatrice ha fatto perdere le proprie tracce. La finta dottoressa si presenta come una donna dall’apparente età di 45 anni, alta circa 1,50 metri con capelli scuri e, nell’occasione, vestiva una gonna nera, un giubbino nero e vistose calze a rete.

