L'Etna erutta: l'aeroporto di Fontanarossa parzialmente operativo

Riaperta dopo le 8 di questa mattina una porzione dello spazio aereo. L’Aeroporto di Catania torna dunque parzialmente operativo. Sono consentiti 4 movimenti orari. L’Unita di Crisi tornerà a riunirsi alle 11.30. Info sui voli tramite le compagnie aeree e sui canali ufficiali: sito, app CTAairport e bot Telegram.

L'attività vulcanica dell'Etna prosegue e le ceneri diffuse nell'aria hanno creato fin da ieri ritardi o mancate partenze di diversi voli da e per l'aeroporto di Catania. Finora sono saltati due voli in partenza. In particolare uno Alitalia in partenza per Roma Fiumicino alle 6 e un altro diretto a Venezia programmato per le 7.45.

La Società aeroporto Catania aveva informato che già da ieri sera alle 21.30 l’aeroporto era off limits a causa della persistente attività dell’Etna e della presenza di cenere vulcanica in atmosfera. Così non sono partiti né atterrati aerei per tutta la notte.

L'Etna erutta alla Vigilia di Natale: le foto spettacolari dai paesini etnei L’eruzione vista da Bronte Foto da Giarre Fumo e cenere a Giarre Castiglione di Sicilia (foto di Bobo Virga) Castiglione di Sicilia (foto di Bobo Virga) L’Etna erutta (foto di Bobo Virga) L’Etna visto da Bronte (foto Noemi Ciraldo) La nuvola di fumo

Questa mattina alle 6 si è riunito il nucleo di coordinamento operativo (Nco), costituito da Enac, Enav, Aeronautica Militare e Sac, che in un primo momento ha deciso di mantenere chiuso lo scalo. Poi la riapertura parziale. Oggi 25 dicembre è un giorno che presenta pochissimi voli programmati, una ventina in totale tra arrivi e partenze. La Sac consiglia ai passeggeri di voli in arrivo a Catania chiamare le compagnie aeree di riferimento.

Ieri è stata sospesa alle 17.50 e poi riaperta alle 21 a causa delle scosse sismiche anche la circolazione ferroviaria sulla linea Messina Catania Siracusa, in particolare nel tratto Taormina-Catania Aquicella. I tecnici di rete ferroviaria italiana hanno riaperto la circolazione dopo una verifica di eventuali danni, applicando così il protocollo in caso di terremoto. Durante la sospensione Trenitalia ha attivato una serie di bus sostitutivi al servizio.

© Riproduzione riservata