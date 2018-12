Incidente mortale a Biancavilla, 17enne si scontra con lo scooter contro un'auto

Tragedia di fine anno sulle strade siciliane. Intorno alle 8 di questa mattina, un 17enne, in sella al proprio scooter Honda Sh, si è scontrato frontalmente con una Fiat Doblò, sulla strada provinciale 156, in contrada Erbe bianche nel territorio di Biancavilla. L'impatto è stato fatale per il giovane, Cristoforo Gabriele Di Primo, originario di Biancavilla.

Il 17enne indossava il casco e si stava recando a lavoro ad Adrano, presso un magazzino di lavorazione degli agrumi di proprietà dello zio.

Secondo una prima ricostruzione, i mezzi stavano percorrendo la strada in due sensi di marcia opposti quando si sono scontrati; il giovane avrebbe perso il controllo dello scooter schiantandosi contro il mezzo che gli veniva di fronte.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Biancavilla, i carabinieri e un'ambulanza del 118. Di Primo è morto sul colpo mentre il conducente del Doblò è stato trasportato all'ospedale di Biancavilla in evidente stato di choc.

Il sindaco di Biancavilla, Antono Bonanno, ha voluto ricordare la vittima sulla propria pagina Facebook: "Sono profondamente addolorato per la triste e drammatica notizia di questa mattina. È davvero difficile trovare le parole dinanzi ad una tragedia simile che strappa dalla nostra comunità un figlio di appena 17 anni. Ciao Gabriele. La mia vicinanza ed il mio abbraccio alla famiglia".

