A Mineo sequestrati 650 chili di fuochi d'artificio in un deposito

Ancora un sequestro da parte della polizia di Catania, nell'ambito dei servizi predisposti dal Questore, finalizzati al contrasto del commercio abusivo di pericolosi fuochi artificiali che vengono accesi in occasione delle festività di fine anno.

Personale della Squadra Amministrativa ha effettuato un controllo presso un deposito di prodotti esplodenti, nel comune di Mineo.

Un uomo, D.C., titolare del deposito, è stato denunciato. Teneva materiale esplodente non in regola con la normativa vigente per un peso di circa 650 chili.

Accertata la pericolosità degli artifici pirotecnici, i poliziotti hanno proceduto al sequestro dei fuochi artificiali.

