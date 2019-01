Terremoto, Unipol Banca stanzia 10 milioni per mutui a tasso zero

Unipol Banca, per supportare famiglie, operatori economici ed imprese di tutti i settori con residenza o sede legale o operativa a Catania o provincia colpiti dal terremoto, ha stanziato un plafond di 10 milioni di euro per la concessione di finanziamenti a tasso zero, a condizioni agevolate, senza spese di istruttoria né di estinzione anticipata, finalizzati al ripristino di beni immobili e mobili danneggiati.

Lo rende noto Unipol Banca, che esprime "la propria vicinanza e il sostegno agli abitanti della città di Catania e provincia che hanno subito danni a causa del recente terremoto".

Unipol Banca si rende inoltre disponibile a "concedere una moratoria di 12 mesi sui mutui ipotecari, sottoscritti da famiglie o imprese e relativi ad immobili residenziali, commerciali e industriali che abbiano subito danneggiamenti anche parziali, così come sui finanziamenti chirografari sottoscritti dalle stesse imprese per lo svolgimento della propria attività".

