Fucile, pistole e munizioni in casa a Catania: arrestato 61enne

Nasconde un fucile e due pistole in casa a Catania. Gli agenti delle volanti della polizia di Catania hanno arrestato Martino Francesco Scialfa, di 61 anni, per detenzione illegale di armi e munizionamento. I poliziotti, durante il normale servizio di controllo del territorio, hanno fermato in via Scuto Costarelli il sessantunenne che ha mostrato subito nervosismo.

Durante la perquisizione nella sua abitazione gli agenti hanno trovato: un fucile Beretta calibro 12 con le canne mozzate, una pistola marca Valtro con relativo caricatore inserito, priva di matricola, un revolver Kora Brno calibro 22 con matricola abrasa carica con otto cartucce.

Su disposizione della Procura di Catania ha disposto il suo trasferimento in carcere in attesa dell'udienza di convalida del gip.

