Incidente mortale sulla Comiso-Mazzarrone: la vittima è una personal trainer

Tornava da una cena con gli amici e stava rientrando nella sua cittadina, Mazzarrone. È morta a causa di un incidente stradale che si è verificato in contrada Giurfo, a tre chilometri da casa, in territorio di Licodia Eubea.

Mazzarrone è in lutto per la morte di Federica Guccione, 30 anni, era molto conosciuta sia a Mazzarrone che a Comiso, dove lavorava come istruttrice nella palestra Base.

Martedì aveva trascorso la serata con amici, in un locale tra Vizzini e Licodia. Poi si era messa in auto per tornare a casa. L’incidente si è verificato a tre chilometri da Mazzarrone, sulla strada Provinciale 38/3, nella zona di contrada Giurfo, in territorio di Licodia Eubea. Si tratta di una strada a tratti molto veloce e quindi estremamente pericolosa.

