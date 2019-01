Sorpreso a spacciare hashish davanti casa, arrestato giovane ad Acireale

Spaccia marijuana fuori dalla sua abitazione di via Dei Tulipani ad Acireale. I carabinieri della compagnia di Acireale hanno colto in flagranza e arrestato un incensurato di 22 anni per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo un' attività info-investigativa, i militari hanno osservato le modalità di spaccio del ventiduenne. Il ragazzo riceveva direttamente in casa il cliente di turno fornendogli le dosi richieste in cambio di denaro.

I carabinieri hanno fermato, ad una cinquantina di metri dall’immobile del 22enne, due persone con la droga in tasca appena acquistata.

Sfruttando proprio uno di questi acquirenti, i militari hanno aspettato che uno bussasse alla porta dello spacciatore. Ma quando quest'ultimo ha aperto la porta, stavolta, con grande stupore si è trovato davanti, oltre al cliente, i carabinieri.

Durante la perquisizione dell’abitazione, hanno trovato e sequestrato 150 grammi di marijuana, 100 euro in banconote di diverso taglio, un bilancino elettronico di precisione nonché di materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.

L’arrestato, in attesa della direttissima, si trova agli arresti domiciliari.

