Mafia a Catania, arrestato un pregiudicato: "Chiedeva il pizzo per il clan Santapaola-Ercolano"

Un pregiudicato è stato arrestato dalla polizia di Stato su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia - di Catania. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del Tribunale di Catania.

A finire in manette Alessandro Bonanno, 29 anni, ritenuto responsabile, in concorso con altri, del reato di estorsione, con l’aggravante di far parte del clan mafioso Santapaola - Ercolano.

L'arresto arriva dopo le indagini e le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia su estorsioni condotte da appartenenti all’associazione mafiosa Santapaola - Ercolano ai danni del titolare di un’officina di riparazione pneumatici a Mascalucia.

La Squadra Mobile - Sezione Reati contro il Patrimonio - “Squadra Antiracket” ha accertato che esponenti dell’area pedemontana etnea (comuni di Nicolosi - Pedara - Mascalucia) della cosca mafiosa Santapaola - Ercolano hanno costretto la vittima minacciandola, dal gennaio 2016 fino ad ottobre 2017, a pagare mensilmente la somma estorsiva di 200 euro.

Tra coloro che nel corso degli anni si sono avvicendati nella riscossione del "pizzo" c'è anche Alessandro Bonanno che, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Catania - Bicocca.

