Ruba un profumo e fugge, gli agenti la inseguono con i cavalli: denunciata una donna a Catania

Un uomo di 38 anni, P.P. è stato denunciato per furto aggravato dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra a Cavallo di Catania.

Ieri, intorno alle ore 16.20, gli agenti sono stati fermati in via Etnea da un’addetta alle vendite del negozio COIN che denunciava il furto di un profumo dal reparto del negozio.

Gli agenti, sulla base delle dettagliate descrizioni fornite dalla commessa, hanno effettuato una ricerca della donna per le vie limitrofe trovandola vicino via Prefettura.

La donna, nonostante l’intimazione dell’ALT Polizia è fuggita e i due agenti hanno inseguimento la ladra in sella al proprio cavallo, riuscendo a bloccarla in via Biscari.

La donna ha consegnato spontaneamente la refurtiva. Successivamente condotta in Questura, dopo gli accertamenti di rito, è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato.

