Serie C, sciopero dei calciatori: in bilico la partita Catania-Matera

In seguito «al perdurare dello sciopero dei calciatori» proclamato lo scorso 24 dicembre insieme all’Assocalciatori per il mancato pagamento degli stipendi, il presidente del Matera (Serie C, girone C) Rosario Lamberti, ha chiesto al Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, il rinvio della partita in programma mercoledì prossimo, 23 gennaio, a Catania.

Ieri la squadra lucana, penultima in classifica e scesa in campo per la terza partita consecutiva con i ragazzi della Berretti, ha perso in casa contro la Sicula Leonzio per 4-0. Lamberti ha aggiunto che la richiesta del rinvio è stata presentata «per non schierare, per l’ennesima volta, un cospicuo numero di calciatori tesserati del settore giovanile».

Il presidente ha anche ricordato che la società biancoazzurra è «impossibilitata ad effettuare operazioni di mercato».

© Riproduzione riservata