Catania, sorpreso a spacciare: arrestato 29enne

Il catanese Raffaele Ferdinando Maiuri, di 29 anni, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina, agenti delle Volanti, hanno notato, in via Capo Passero, tre persone che parlavano tra loro che, vista la polizia, sono immediatamente fuggiti.

Gli agenti si sono messi all'inseguimento e hanno bloccato Maiuri, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Il 29enne ha cercato di nascondersi all’interno di uno stabile.

Gli agenti hanno proceduto alla perquisizione trovandogli addosso 40 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di 9 grammi e 690 euro, probabile provento dell’attività illecita.

Successivamente gli agenti hanno perquisito l'abitazione del giovane all'interno della quale hanno trovato, nascosti in un cassetto del comodino nella camera da letto, una bilancia di precisione, un sacchetto in plastica contenente cocaina per un peso di 27 grammi e la somma di 1500 euro ritenuta probabile provento dell’attività illecita.

Il pm di turno ha disposto che l’arrestato venisse associato alle locali camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.

