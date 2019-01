Arrestato con 7 chili di ecstasy a Pedara: avrebbe fruttato un milione di euro

Sette chili di ecstasy in casa a Pedara, un quantitativo di droga che sul mercato al dettaglio avrebbe potuto fruttare un milione di euro.

I carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa con i colleghi di Pedara hanno arrestato un trentaquattrenne di origini siracusane ma residente nel capoluogo etneo, accusato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno seguito l’uomo in macchina dalla via Pacinotti nel quartiere Nesima fino ad una villetta isolata in una strada di campagna in zona Tarderia. I carabinieri hanno fatto irruzione nell’immobile dove sono stati trovati e sequestrati sette chili di ecstasy non raffinata, 50 grammi di cocaina, del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.

L’ecstasy è stata sequestrata e dopo la lavorazione sarebbe stata trasformata in circa 50.000 pasticche di Mdma.

