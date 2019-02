Paura a Catania, incendio in un'abitazione: una famiglia bloccata all'interno e poi evacuata

Un incendio divampato in un’abitazione di via Giovanni Di Prima nell’ex quartiere a luci rosse di Catania tiene con il fiato sospeso i residenti della zona.

Alcune persone dentro il palazzo non potevano inizialmente uscire perchè le stanze erano invase dal fumo e dalle fiamme. Sul posto sono in azione i vigili del fuoco del Comando provinciale che sono riusciti a penetrare e a trarre in salvo le persone.

Nello stabile era rimasta ancora una famiglia, composta da tre persone, al secondo pian che sono comunque stati messi in sicurezza e i vigili del fuoco hanno aspettato che la situazione si fosse normalizzata prima di portarle fuori.

Lo conferma il comandante provinciale dei vigili del fuoco, l'ingegnere Giovanni Verme. "Sono in sicurezza - sottolinea l'ingegnere Verme - assieme al nostro personale. Aspettiamo che la situazione si normalizzi prima di portarle fuori per evitare che restino intossicati dal fumo". Le persone sono state poi evacuate.

Sul posto anche due squadre con autobotti e un’autoscala dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania.

