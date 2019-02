Omicidio choc a Catania, uccidono il padre e tentano di gettare il cadavere nella spazzatura

Il corpo di un'uomo di 80 anni ucciso utilizzando un corpo contundente è stato trovato in strada, in via Sardegna 15, a Catania.

Dalle prime notizie, sembrerebbe che i due figli lo avrebbero ucciso, per motivi ancora sconosciuti, e successivamente avrebbero cercato di disfarsi del corpo di quest'ultimo.

Le forze dell'ordine sarebbero state avvertite dai vicini che hanno notato i due uomini uscire di casa mentre trasportavano un mobile: è proprio dall’arredo che sarebbe fuoriuscita una mano penzolante che, a quanto pare, sarebbe stata proprio dell’anziano padre.

All'arrivo delle forze dell'ordine molte persone incuriosite sono uscite dalle loro abitazione, inveendo contro i due fratelli mentre venivano portati via dalla polizia.

Dalle prime indagini della Polizia, è emerso che l'ottantenne sarebbe stato soltanto uno dei due figli, Alberto Italia, un quarantenne che già altre volte avrebbe violentemente litigato con il genitore.

Gli investigatori stanno accertando il ruolo e le presunte responsabilità dell'altro figlio della vittima.

