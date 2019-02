Giarre, il sindaco sospende il vigile urbano coinvolto in un caso di droga

Il sindaco di Giarre, Angelo D'Anna, ha sospeso il vigili urbano che D.A. di 35 anni, che è stato arrestato due giorni fa per detenzione e traffico di droga.

Il primo cittadino ha attivato il procedimento di sospensione a carico dell'agente di polizia municipale, che avrà validità fino alla conclusione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il sindaco D'Anna ha dichiarato: "Ho appreso con rammarico dell’arresto di un nostro agente di polizia locale. L'ufficio ha subito attivato le procedure previste per tali avvenimenti e sospeso dal servizio l’agente fino alla conclusione della misura cautelare salvo ulteriori provvedimenti nel caso di accertamento delle sue responsabilità. Ringrazio l’arma dei carabinieri per il costante impegno profuso e rinnoviamo la nostra collaborazione alle forze di polizia per un’azione di rilancio dei valori della legalità, punto cardine dell’azione quotidiana dell’amministrazione comunale. Stamane ho ricevuto la comunicazione ufficiale della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato per venerdì prossimo, e ribadiremo la nostra esigenza di sicurezza e legalità”.

Il vigile urbano è stato arrestato al termine di un inseguimento dei carabinieri. I militari lo hanno bloccato a bordo di un'auto sulla quale viaggiava con un pregiudicato O.L.. I due poco prima di essere bloccati hanno buttato di un involucro con pochi grammi di cocaina. Nel corso di una successiva perquisizione in casa di O.L., i carabinieri hanno scoperto e sequestrato nove sacchi di plastica con all'interno tredici chilogrammi di marijuana, cinque bilancini di precisione, sostanza da taglio. Sono state sequestrate anche due banconote false da 50 euro. Al vigile urbano sono stati concessi gli arresti domiciliari, O.L., invece è stato rinchiuso in carcere. Entrambi sono accusati di detenzione e traffico di stupefacenti.

