Sorpresi a spacciare nel rione San Cristoforo a Catania: due arresti

Vengono sorpresi a spacciare nel quartiere San Cristoforo a Catania. Gli agenti hanno arrestato Salvatore Vadalà, di 31 anni, e Daniele Distefano, di 20 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

Il personale della squadra mobile ha predisposto un mirato servizio di osservazione, tra via Delle Calcare e la via Piombai. I poliziotti hanno notato un giovane, Daniele Distefano, che ha consegnato un involucro di colore rosa ad un ragazzo arrivato in zona a bordo di uno scooter. Intanto Vadalà percorreva a piedi via Delle Calcare e via Piombai in modo da segnalare l’eventuale arrivo delle forze dell'ordine.

Distefano appena si è reso conto della presenza della polizia si è allontanato buttando tre involucri, poi recuperati, contenenti marijuana del peso di 8 grammi. Salvatore Vadalà è stato perquisito e aveva addosso una somma in banconote di piccolo taglio.

Anche l'acquirente è stato perquisito e addosso è stato trovato un involucro, contenente marijuana per un peso complessivo di due grammi.

