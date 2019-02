"Siamo tutti sulla stessa barca", il carnevale sociale di Catania è pronto a salpare

Doppio appuntamento a Catania per il carnevale sociale "Siamo tutti sulla stessa barca". Il primo appuntamento è sabato 2 Marzo alle ore 16.00, al Centro Polifunzionale Midulla di via Zuccarelli 36 per poi attraversare San Cristoforo. Domenica 3 Marzo alle ore 16.00, invece, in via Etnea - ingresso Villa Bellini per attraversare la città.

Si tratta di un grande corteo composto da decine di artisti e persone che canta e danza, sfilando per le strade di Catania, seguendo lo stesso ritmo, lo stesso passo.

Ci sarà un unico tema: il rispetto del nostro Mare e di tutti gli esseri viventi che lo popolano, attraverso la riscoperta di canti, versi e personaggi della cultura orale siciliana e delle antiche celebrazioni popolari del Carnevale.

“Siamo tutti sulla stessa barca” è realizzato grazie alla collaborazione di associazioni, artisti, cittadini, Coro Popolare Siciliano “UnicaVuci”, Bal FolKatania, Sambazita, AfroBand, Gammazita, Associazione MoMu, Cartura, Isola Quassùd, Palestra Lupo, Cpo Colapesce, Ursino Buskers, Midulla Centro Polifunzionale - San Cristoforo, Sartoria Sociale Midulla, Compagnia teatrale Malerba, Gruppo indipendente Capoeira Catania, Lapilli D'Arte, SbadaClown, CircO StortO, Spazio Oscena, Kazuri Shop e tanti altri. C'è anche la compartecipazione del Comune di Catania.

Donne e uomini, bambine e bambini, musicisti e commedianti, ballerini e passanti, spogliatevi dagli abiti e dai ruoli sociali quotidiani, unitevi ai canti e ai balli dei due cortei del Carnevale Sociale, insieme riempiamo di vita e arte le strade della nostra città.

