Schiacciato da un camion a Floridia: 35enne in gravi condizioni

Grave incidente sul lavoro a Floridia. Un uomo di 35 anni, titolare in un'azienda, è rimasto schiacciato tra una ringhiera e il suo mezzo, dotato di un braccio meccanico. L'incidente è avvenuto ieri in via Mariano Pinnone. L'uomo si trova ricoverato, in gravi condizioni, all'ospedale Cannizzaro di Catania.

L'imprenditore era stato incaricato dai residenti di un condominio di provvedere alla rimozione di un albero pericolante a causa delle forti folate di vento che si sono abbattute a Floridia.

Secondo i carabinieri del comando provinciale di Siracusa, il trentacinquenne non corre pericoli di vita.

