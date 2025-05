Guasto sulla linea Messina-Catania, treni fermi per ore e passeggeri bloccati a bordo

È tornata regolare solo in serata la circolazione ferroviaria sulla linea Messina-Catania, interrotta nel pomeriggio a causa di un guasto tecnico all’altezza di Taormina. Il blocco ha provocato pesanti disagi: centinaia di passeggeri, molti dei quali turisti, sono rimasti a lungo bloccati a bordo, in alcuni casi per oltre due ore.

Trenitalia ha riferito che il traffico è stato prima rallentato, poi completamente sospeso. Coinvolti sia treni Intercity che Regionali, con ritardi fino a 140 minuti, corse cancellate o interrotte prima della destinazione.

Tra i convogli più colpiti l’Intercity 721, partito da Messina alle 15.50 e diretto a Siracusa, fermatosi a Letojanni per via del guasto. I viaggiatori sono stati poi trasferiti sul Regionale Veloce 5397 delle 17.15, che in via eccezionale ha effettuato fermata anche nella stessa stazione.

Molti pendolari e turisti sono rimasti senza informazioni: le cause esatte non sono state ancora rese note, ma si tratterebbe di un’anomalia agli impianti di circolazione nella zona di Taormina. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenuti per ripristinare la linea: il traffico sulla linea è poi ripreso intorno alle 20.