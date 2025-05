A Firenze per l’impresa, la Nuoto Catania sfida i toscani per rimanere in A1

I rossazzurri, cercano la terza salvezza consecutiva attraverso gli spareggi. Nella stagione 2022-2023 riuscirono a ribaltare la serie in semifinale perdendo con l’Anzio Waterpolis in gara 1, riportando in parità la serie in casa con un rocambolesco 9-8 e salvarsi espugnando la piscina laziale 14-13.

I siciliani hanno avuto il merito di portare lo spareggio per evitare la retrocessione in seconda serie dopo aver vinto gara 2 a Nesima 13-9. Ma serve un’altra impresa per rimanere in A1 anche per la prossima stagione.

Mors tua vita mea. Si traduce con la massima latina la sfida di domani, martedì 20 maggio, tra Rari Nantes Florentia e Nuoto Catania valida per gara 3 della finale dei play-out del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. La partita, arbitrata da Alessandro Severo e Raffaele Colombo inizierà alle 18 e verrà trasmessa in diretta streaming sul canale Facebook di Italia7.

Nello scorso campionato, altra rimonta in semifinale per la squadra allenata da Giuseppe Dato. Vittima di turno, quella volta, fu la Roma Vis Nova che vinse la prima a Catania 16-14, per poi perdere in casa 12-11 e subire in Sicilia il ko per 18-12.

Russo: «Noi ci crediamo»

Domani sarà un’altra storia. Alla vigilia del match, l’universale Eugenio Russo commenta la sfida. «Abbiamo lavorato duramente per tutta la stagione consapevoli di dover giocare questa partita - sottolinea -. Ci aspetta una trasferta decisiva da dentro o fuori e abbiamo la situazione chiara: una vittoria significherebbe salvezza, sconfitta invece retrocessione. Quando indossi i colori rossazzurri e non hai più nulla da perdere spesso ritrovi forze che non sapevi di avere grazie anche all'energia che il nostro tifo ci riserva sempre. Sappiamo tutti quanto vale questa partita e siamo pronti a dare tutto con unione, coraggio e determinazione. Noi ci crediamo».

Il calendario della finale

Gara 1: sabato 10 maggio alle 18: Piscina Nannini (Firenze): Rari Nantes Florentia - Nuoto Catania 13-9

Gara 2: venerdì 16 maggio alle 15: Piscina Comunale di Nesima (Catania): Nuoto Catania - Rari Nantes Florentia 13-11

Gara 3: martedì 20 maggio alle 18: Piscina Nannini (Firenze) Rari Nantes Florentia - Nuoto Catania.