Accordo tra Caronte & tourist e i sindacati: sciopero revocato

È stato revocato lo sciopero previsto per il prossimo 17 luglio che era stato indetto dalla Rsu e dai sindacati per il personale di Caronte & tourist «area Stretto». La decisione, informano i rappresentanti dei lavoratori, è stata adottata dopo che è stata trovata un’intesa n la Rsu rispetto a quanto rivendicato con la dichiarazione dell’astensione dal lavoro.. Ancora in discussione è invece la parte relativa al premio di risultato, che comunque non faceva arte della piattaforma dello sciopero.

Rsu e sindacati auspicano che «con questa intesa possa riprendere il percorso di relazioni industriali che ci ha comunque portato a sottoscrivere il contratto integrativo lo scorso anno»