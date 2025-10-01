Catania, aggredisce i genitori dopo l'ennesima richiesta di soldi per l'alcol: arrestato

La polizia ha arrestato un catanese di 43 anni che ha aggredito i genitori al culmine di una lite legata all’ennesima richiesta di soldi da usare per rifornirsi di alcol. A chiedere aiuto ai poliziotti era stata la coppia di anziani, una donna malata oncologica e un uomo con problemi deambulazione, impauriti e stanchi delle continue vessazioni. Dopo aver tranquillizzato i due al telefono, gli agenti hanno inviato immediatamente un equipaggio della squadra volanti nel quartiere San Cristoforo.

L’anziana ha raccontato dell’atteggiamento sempre più aggressivo tenuto dal figlio con problemi legati all’abuso di sostanze stupefacenti, oltre all’uso smodato di bevande alcoliche. Nell’ultimo periodo, le richieste di denaro sarebbero state sempre più frequenti al punto da diventare non più sostenibili. Secondo quanto riferito dall’anziana, il quarantatreeenne avrebbe tenuto comportamenti violenti sia fisicamente che psicologicamente nei confronti dei genitori nel caso di diniego alle sue richieste.