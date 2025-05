Dopo l’aggressione a Riposto, il giovane arbitro Alfonzetti in campo all’Olimpico per Lazio-Roma

L'arbitro diciannovenne Diego Alfonzetti (nella foto il primo a destra accanto al quarto uomo Doveri), aggredito sabato 5 aprile durante una partita degli Allievi Under 17 a Riposto, in provincia di Catania, è entrato in campo in divisa insieme alla squadra targata AIA, guidata dal direttore di gara Sozza, per il fischio d’inizio del derby tra Lazio e Roma.

Alfonzetti era stato invitato dai due club nei giorni scorsi proprio per dare un segnale positivo dopo le violenze subite nella gara da lui diretta. In quell’occasione era stato aggredito dalla squadra di casa, composta da giocatori minorenni: dieci di loro sono stati squalificati per cinque anni, mentre la società è stata esclusa dal campionato fino al termine della stagione.

Il giovane direttore di gara era stato inseguito, accerchiato e colpito con calci e pugni, riportando ferite giudicate guaribili in sette giorni. Le immagini dell’aggressione, tra cui quella in cui veniva colpito con una bandierina, avevano fatto il giro del web, suscitando indignazione e una vasta ondata di solidarietà.