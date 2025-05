Morto Giulio Drago, il portiere dei record all'Empoli: era nato a Caltagirone

Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Giulio Drago, ex portiere dell’Empoli e storico protagonista della prima promozione azzurra in Serie A. Aveva 62 anni, si è spento all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Nato a Caltagirone il 25 giugno 1962, cresciuto calcisticamente nel vivaio della Juventus, Drago ha militato tra gli anni Ottanta e Novanta in numerosi club, tra cui Cremonese, Bari, Triestina e Pontedera. È con la maglia dell’Empoli che ha scritto alcune delle pagine più importanti della sua carriera: arrivato nel 1984, ha difeso i pali azzurri per cinque stagioni consecutive, diventando portiere titolare della prima storica Serie A dell’Empoli, nel 1986/87, e contribuendo in maniera decisiva alla salvezza.

In quell’annata stabilì anche il record personale di imbattibilità in serie A con 491 minuti senza subire gol. Dopo esperienze in altre piazze, Drago tornò a Empoli nel 1994/95, prima di chiudere la carriera a Pontedera nel 1999. Con la maglia granata è ricordato anche per aver preso parte, il 6 aprile 1994, alla storica amichevole vinta per 2-1 contro la Nazionale italiana.