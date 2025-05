Il Catania espugna l'Adriaco ma non basta, ai quarti di finale dei play-off ci va il Pescara

Impresa sfiorata ma addio sogni di gloria. Il Catania espugna l'Adriatico vincendo 2-1 sul Pescara ma viene ugualmente eliminato: gli abruzzesi di Baldini, che avevano vinto al Massimino per 1-0 il match di andata, passano ai quarti di finale della fase nazionale perché teste di serie.

Sono gli adriatici, davanti a 12.000 tifosi (partita vietata ai residenti in Sicilia) a soffrire le classiche pene dell’inferno per approdare al turno successivo. Rossazzurri più pimpanti nei primi minuti poi escono i padroni di casa che hanno creato tre occasioni nitide per segnare con un rigore fischiato ma non convalidato al Var per fallo di Raimo su Cangiano. Nella ripresa etnei avanti con Di Gennaro (27') e vicini al raddoppio subito dopo ma Tonin (35') rimette tutto in parità. Al 51' st Montalto, di testa, fa gioire il Catania che si tuffa in attacco nel lunghissimo recupero (11') ma non basta perché a prevalere sono gli uomini di Baldini.