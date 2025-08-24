Game, set match: il Catania gioca a tennis con il Foggia, al massimino finisce 6-0

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Non poteva esserci debutto migliore. Alla prima di campionato, davanti al pubblico del Massimino, Il Catania travolge il Foggia 6-0. Una prestazione intensa e ricca di qualità. Fin dai primi minuti i rossazzurri hanno imposto il proprio ritmo: prima il vantaggio dopo 6 minuti su rigore trasformato da Cicerelli. Il Catania è solido in difesa e ha le idee chiare in mezzo al campo. Il finale fotografa alla perfezione l’andamento di una partita che ha visto il Catania dominare in ogni fase.

Il Foggia, pur provando a reagire a tratti, ha dovuto arrendersi alla superiorità tecnica e fisica degli avversari, incassando una sconfitta pesante.

