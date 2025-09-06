Catania incontenibile, 4-0 al Monopoli e terza vittoria di fila

Rossazzurri incontenibili: terza vittoria consecutiva con un risultato rotondo, maturato proprio nel momento più delicato della gara. Toscano conferma la formazione della partita precedente, con l’unica eccezione di Celli fermato all’ultimo minuto. Monopoli al completo e sostenuto da una nutrita rappresentanza di tifosi. La Curva Nord etnea ha omaggiato Franco Battiato con un grande striscione.

Il Catania parte forte, con possesso palla fluido e rapide verticalizzazioni: Jimenez e Cicerelli tengono in costante apprensione le fasce, mentre Forte spinge al centro. Donnarumma impegna il portiere con un tiro a giro, preludio al vantaggio: al 23′ Icardi svetta di testa su corner di Cicerelli e fa 1-0. Aloi ci prova dalla distanza, ma la mira è alta. Monopoli schiacciato quasi sempre nella propria metà campo.

Nella ripresa al 60′ Dini salva i rossazzurri respingendo da distanza ravvicinata la conclusione di Fall, servito da Greco. È l’occasione più nitida per gli ospiti. Nel momento più complicato, arriva la svolta: al 79′ Lunetta viene atterrato in area e dal dischetto Cicerelli trasforma con un mezzo cucchiaio, riscattando l’errore contro la Cavese.