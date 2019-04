Caporalato a Paternò, confisca da 10 milioni a un imprenditore agricolo

Confisca per un imprenditore agricolo di Paternò, in provincia di Catania. Nel mirino della Dia, diretta dal primo dirigente della polizia Renato Panvino beni per 10 milioni.

Il provvedimento è stato emesso dalla sezione Misure di prevenzione del locale Tribunale su proposta del direttore della Dia nell'ambito di un'inchiesta sul caporalato. Il patrimonio oggetto della confisca comprende un'impresa individuale ed una società del settore agricolo, rapporti bancari, numerosi immobili in provincia di Catania e Messina e una decina di automezzi.

