Sparatoria a Catania, un trentottenne gambizzato a Picanello: non è grave

un uomo di 38 anni è stato gambizzato nel quartiere Picanello a Catania. Salvatore Lo Faro, pregiudicato, è rimasto colpito da tre proiettili esplosi da un sicario in via Timoleone.

L’agguato nel primo pomeriggio di oggi intorno alle 16, nella zona in cui la vittima vive. Lo Faro è stato trasportato in ospedale al Cannizzaro per le cure mediche, non è in pericolo di vita. Sul fatto indagano i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale.

