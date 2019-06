Incendi su vaste zone dell'Etna, a rischio i vigneti

Incendi su vaste zone dell’Etna nella giornata di oggi. A rischio i pregiati vigneti. Diversi i focolai spenti dai Vigili del Fuoco in varie zone, dove purtroppo non sono potute intervenire le squadre antincendio della Forestale in quanto non munite ancora dei DPI, i dispositivi di protezione incendi.

"L'estate è arrivata, occorre coordinare un piano di interventi adeguato a fronteggiare gli incendi. Ci sono a rischio boschi ma anche i vigneti che producono vini Dell’Etna esportati in tutto il mondo. Anche la Regione si adoperi per dotare la Forestale e gli operai stagionali di tutto quello che serve per prevenire ed affrontare gli incendi" afferma intanto Antonio Camarda,sindaco di Castiglione di Sicilia, che oggi in occasione di vari incendi ha sollecitato tutti i presidi di zona ad intervenire. (ITALPRESS)

