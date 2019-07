Etna ancora in eruzione, aperta una nuova fessura con esplosioni di cenere

Nuova eruzione dell'Etna nella mattinata. I sismografi dell’Ingv hanno registrato l’apertura di una fessura eruttiva alla base meridionale del Nuovo Cratere di Sud-Est. Il fenomeno è stato preceduto ed accompagnato da un graduale incremento dell’ampiezza media del tremore vulcanico.

In contemporanea è iniziata anche un'intensa fase esplosiva localizzata in cima al nuovo cratere, che forma un pennacchio gassoso ricco di cenere e che viene spinta dal vento sui quadranti orientali del vulcano.

Sono in corso, da parte degli esperti dell’istituto di Catania, rilievi di terreno per seguire il fenomeno eruttivo ancora in piena evoluzione.

